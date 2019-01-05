Мексика не намерена разрывать дипотношения с Венесуэлой

Правительство Мексики не намерено разрывать дипломатические отношения с Венесуэлой, несмотря на заявление «Группы Лимы». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Максимилиано Рейес.

«Мексика продолжит поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой, чтобы таким образом иметь возможность с интересом изучить предложения о дипломатических действиях со стороны различных политических и общественных сил, которые делаются для облегчения сближения, понимания и достижения договоренностей», — сообщил Рейес.

По его словам, Мексика будет «смотреть на ситуацию с точки зрения возможностей содержательного диалога» для того, чтобы добиться условий «необходимой стабильности в развитии венесуэльского народа в рамках мира, демократии и безопасности».

Ранее сообщалось, что страны «Группы Лимы» потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть парламенту и назначить новые выборы в стране.

Отмечалось, что страны — члены «Группы Лимы» переоценят свои отношения с Венесуэлой «в зависимости от восстановления демократии в стране».