В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии

Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.

«У нас нет никаких сроков для вывода военных сил из Сирии. Президент принял решение, что мы выведем военных, но это будет сделано взвешенно и в тесной координации с нашими союзниками и партнёрами», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Он отметил, что вывод войск будет проведён таким образом, чтобы «сохранить давление на ИГ*» и чтобы «не оставить террористам вакуум, который они смогут заполнить».

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп продлил до четырёх месяцев срок вывода американских войск из Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.