NYT: Трамп продлил до четырёх месяцев срок вывода американских войск из Сирии

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Американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод войск США с территории Сирии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, во время визита в Ирак Трамп в конфиденциальном порядке поговорил с генерал-лейтенантом Полом Лакамерой, командующим операцией против террористической группировки «Исламское государство»*

Президент США заверил его, что у американских военнослужащих будет несколько месяцев, чтобы покинуть Сирию.

19 декабря в Белом доме сообщили, что Соединённые Штаты приступили к выводу своих войск с территории Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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