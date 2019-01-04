В посольстве России в Британии оценили слова Ханта об ответственности в САР

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Посольство России в Великобритании прокомментировало слова британского министра иностранных дел Джереми Ханта о возросшем российском влиянии в Сирии вместе с ответственностью Москвы за эту страну.
В посольстве России в Британии оценили слова Ханта об ответственности в САР
  • Reuters

«Поражает цинизм, с которым Джереми Хант возлагает ответственность за дальнейшее развитие событий в Сирии на Россию. Не будем забывать, что именно Великобритания вместе с союзниками несёт огромную долю вины за многолетние страдания сирийского народа», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В посольстве призвали британскую сторону отказаться от стереотипного восприятия того, что происходит в Сирии.

«Россия будет верна своему курсу на помощь сирийскому народу в преодолении нынешнего трагического этапа в его истории. И именно сирийцы, а не англичане, русские или кто-то ещё, будут решать, кому руководить страной», — добавили там.

Ранее Джереми Хант рассказал о «росте уровня влияния России в Сирии».

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