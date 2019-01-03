Глава МИД Британии рассказал о росте влияния России в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о «росте уровня влияния России в Сирии».

«Россия может считать, что расширила сферу своего влияния. Мы бы им сказали: «Да, и вы также повысили степень своей ответственности», — отметил глава МИД в эфире Sky News.

Foreign Secretary Jeremy Hunt has said that the likelihood of long lasting peace in Syria is slim under the current regime.



For more, head here: https://t.co/jHNEBlYwb5pic.twitter.com/TGqbbYjm8u — Sky News (@SkyNews) 3 января 2019 г.

Ранее президент России Владимир Путин и постоянные члены российского Совета безопасности обсудили на оперативном совещании ситуацию в Сирии.