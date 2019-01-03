Глава МИД Британии рассказал о росте влияния России в Сирии

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о «росте уровня влияния России в Сирии».
Глава МИД Британии рассказал о росте влияния России в Сирии
  • Reuters

«Россия может считать, что расширила сферу своего влияния. Мы бы им сказали: «Да, и вы также повысили степень своей ответственности», — отметил глава МИД в эфире Sky News.

Ранее президент России Владимир Путин и постоянные члены российского Совета безопасности обсудили на оперативном совещании ситуацию в Сирии.

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