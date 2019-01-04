Эксперт прокомментировал утечку личных данных немецких политиков

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Анастасия Румянцева
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в беседе с RT публикацию данных сотен немецких политиков, в том числе их телефонных номеров, личных адресов и писем, в результате кибератаки.
Эксперт прокомментировал утечку личных данных немецких политиков
  • РИА Новости

По его словам, за кибератакой могут стоять «антиглобалистские силы, которые противостоят элитам».

«Пытаются показать, что есть какие-то скрытые махинации или дополнительные заработки тех или других лиц, которые работают на правительство, но надо смотреть, как будет дальше идти расследование. Думаю, оно будет транспарентное, потому что на высшем уровне этим занялись», — заключил Рар.

Ранее стало известно, что данные сотен немецких политиков, в том числе их телефонные номера, личные адреса и письма, были опубликованы в сети в результате кибератаки.

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