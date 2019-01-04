CNN: США приступили к поиску места для проведения второго саммита с КНДР
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Уточняется, что администрация президента США в последние недели 2018 года разослала группы людей по разным регионам, в том числе в Азию, на поиск подходящего места для проведения встречи.
По данным телеканала, американская сторона не уведомили официально КНДР о потенциальных местах встречи, при этом, по словам представителей властей США, список мест ещё может расшириться.
Ранее Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к нации заявил, что готов встретиться с Трампом «в любое время». Глава США на это сказал, что он тоже ждёт встречи с лидером КНДР.