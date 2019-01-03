В США состоялась церемония в память о жертвах катастрофы Ту-154

В США прошла церемония в память о погибших в результате крушения самолёта Ту-154 над Чёрным морем, которое произошло 25 декабря 2016 года.

Как сообщает РИА Новости, мероприятие состоялось в городе Бейонн у монумента «Слеза скорби».

В церемонии приняли участие представители международного Шиллеровского института, полиции и пожарной службы Нью-Йорка и Бейонна, а также российские дипломаты.

«Мы, американцы и представители других стран, отдаём должное памяти погибших, среди которых были артисты из ансамбля имени Александрова, и делаем это во имя мира и в поддержку суверенитета сирийского народа», — сказал представитель Шиллеровского института Ричард Блэк.

25 декабря 2016 года над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Ту-154.

Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них была и основательница фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.