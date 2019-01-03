Госдеп призвал Иран прекратить ракетную программу
«Такие действия ещё раз продемонстрировали бы нарушение Ираном резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая призывает иранский режим не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие», — говорится в сообщении американского ведомства.
Там отметили, что Вашингтон «советует иранскому режиму пересмотреть провокационные запуски и прекратить всю деятельность, которая связана с баллистическими ракетами».
Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Соединённым Штатам следует прекратить критику ракетной программы Ирана и пересмотреть свою региональную политику.