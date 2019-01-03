Госдеп призвал Иран прекратить ракетную программу

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Госдепартамент вновь выступил против пусков баллистических ракет в Иране, отметив, что этими действиями Тегеран «демонстрирует нарушение резолюции Совбеза ООН».

«Такие действия ещё раз продемонстрировали бы нарушение Ираном резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая призывает иранский режим не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие», — говорится в сообщении американского ведомства.

Там отметили, что Вашингтон «советует иранскому режиму пересмотреть провокационные запуски и прекратить всю деятельность, которая связана с баллистическими ракетами».

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Соединённым Штатам следует прекратить критику ракетной программы Ирана и пересмотреть свою региональную политику.

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