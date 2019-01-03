В Пекине прокомментировали данные о позиции Пентагона в отношении Китая

Китай и США, являясь крупными государствами, имеют большое влияние в мире, и то, кем они станут друг для друга, зависит от того, к чему они стремятся. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

По его словам, он обратил внимание на публикации СМИ со ссылкой на источники о том, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на закрытой встрече заявил, что политика в отношении Китая должна стать приоритетом для ведомства.

«Я также обратил внимание на соответствующие сообщения, считаю, что американская сторона должна пояснить, действительно ли господин Шанахан делал именно эти заявления», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он подчеркнул, что китайская сторона всегда придерживалась оборонного характера своей военной стратегии и придавала большое значение развитию оборонного сотрудничества с другими странами, включая США.

«Мы признаём, что это выгодно и благоприятно для взаимного доверия, для продвижения двусторонних отношений и для стабильности во всём мире», — добавил Лу Кан.

Он рассказал, что в последнее время ВС Китая и США «поддерживали обычные и даже хорошие контакты».

«В ходе этих контактов китайская сторона получила от США недвусмысленные заявления о том, что американская сторона тоже уделяет большое внимание отношениям вооружённых сил двух стран, но также надеется, что эти отношения смогут стать стабилизирующим фактором для межгосударственных отношений», — отметил дипломат.

Как писал ранее Military.com, ссылаясь на источник, Шанахан заявил, что политика в отношении Китая является для него приоритетом.