СМИ: И.о. главы Пентагона назвал политику в отношении Китая приоритетной

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Исполняющий обязанности главы американского оборонного ведомства Патрик Шанахан заявил, что политика в отношении Китая является для него приоритетом.

Об этом информирует Military.com со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

По данным портала, на закрытом совещании Шанахан заявил, что сосредоточится на реализации стратегии национальной обороны, разработанной бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом и одобренной президентом США Дональдом Трампом.

При этом он отметил, что Китай будет для него приоритетом.

«В то время, пока мы сосредоточены на текущих операциях, исполняющий обязанности министра Шанахан сказал команде запомнить Китай, Китай, Китай», — заявил источник.

Ранее Мэттис в своём письме об отставке заявил Трампу, что США должны использовать все инструменты для борьбы с Россией и Китаем.

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