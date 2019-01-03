Эксперт прокомментировал заявление Трампа о причинах распада СССР

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что распад СССР якобы был спровоцирован участием советских войск в войне в Афганистане.
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о причинах распада СССР
  • Reuters

По словам Брутера, «самое слабое место в том, о чём говорит Трамп, — причинно-следственная связь».

«Советский союз развалился, конечно же, не из-за Афганистана. Безусловно, в Афганистане СССР потратил слишком много средств, сил и времени. Что касается США, 17 лет их пребывания в Афганистане выяснили несколько простых вещей. Первое — Соединённые Штаты от этого тоже не развалятся, максимум испытают дискомфорт. И второе — Трамп говорил, что США не должны активно участвовать в мировых политических процессах. Это и так понятно, США действительно нечего делать в Афганистане», — заявил эксперт.

При этом он предположил, почему американский лидер использует данную гипотезу.

«Дональд Трамп хочет вывести американские войска из Афганистана или по крайней мере их уменьшить. Для того чтобы определённым образом надавить на своё окружение, он использует такую формулу, чтобы объяснить, что американским войскам там нечего делать, ведь Советский союз даже «из-за этого» распался», — добавил специалист.

Ранее Трамп связал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.

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