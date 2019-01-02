Трамп поддержал ввод советских войск в Афганистан

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Президент США Дональд Трамп поддержал ввод советских войск в Афганистан в 1979 году, заявив, что таким образом СССР боролся с проникновением террористов на свою территорию.

«Причина, по которой Россия вошла в Афганистан, состоит в том, что террористы намеревались отправиться в Россию. Они (СССР. — RT) были правы», — приводит ТАСС слова Трампа.

Также Трамп связал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.

По его словам, борьба в Афганистане была напряжённой, из-за чего СССР обанкротился.

СССР ввёл войска в Афганистан в 1979 году, в 1989-м подразделения советских ВС покинули территорию страны. Советский Союз прекратил своё существование в 1991 году.

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