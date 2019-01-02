Госдеп рассчитывает на скорую встречу дипломатов с задержанным в Москве американцем

Соединённые Штаты рассчитывают на получение консульского доступа к задержанному в Москве американцу в ближайшие несколько часов, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы надеемся, что в течение ближайших часов получим консульский доступ», — цитирует Помпео CNN.

По его словам, если Вашингтон посчитает задержание американца неоправданным, то будет требовать немедленно вернуть его.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.

Его брат сообщил, что мужчина служил в морской пехоте и приехал в Россию на свадьбу своего сослуживца.