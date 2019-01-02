Госдеп рассчитывает на скорую встречу дипломатов с задержанным в Москве американцем
- Reuters
«Мы надеемся, что в течение ближайших часов получим консульский доступ», — цитирует Помпео CNN.
По его словам, если Вашингтон посчитает задержание американца неоправданным, то будет требовать немедленно вернуть его.
31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.
Его брат сообщил, что мужчина служил в морской пехоте и приехал в Россию на свадьбу своего сослуживца.