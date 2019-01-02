Эксперт оценил готовность Трампа и Ким Чен Ына провести встречу

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Анна Лушникова
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что он готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом «в любое время».
Эксперт оценил готовность Трампа и Ким Чен Ына провести встречу
  • Reuters

«Чего хочет Ким Чен Ын, понятно: ему нужно вывести свою страну из изоляции и реализовать те преимущества, которые КНДР имеет перед другими странами, а именно консолидированное население, готовое к тому, чтобы сделать свою страну великой, как это ни странно звучит», — сказал Мухин.

Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп также говорил о желании встретиться с лидером КНДР.

«Трамп хочет мегасделку. Он видит, что предыдущие американские президенты, мягко говоря, не учитывали особенности национального менталитета Северной Кореи и проиграли. Во всяком случае, изменить строй им не удалось. Поэтому он хочет сделать вид, что Америка добилась своей цели, а именно изменила ситуацию в корне по собственной инициативе», — сказал он.

Мухин также отметил, что «другие страны помогут Северной Корее и США, потому что их конфликт носил характер прелюдии перед ядерным конфликтом».

Ранее Трамп сказал, что ждёт встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который заявил о готовности встретиться с американским президентом «в любое время».

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