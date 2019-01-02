В Индии женщины смогли попасть в храм после создания живой стены длиной 620 км

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В индийском штате Керала две женщины смогли попасть в храм бога Айяппы после акции протеста, в рамках которой от 3 до 5 млн девушек выстроились живой стеной длиной 620 км.
В Индии женщины смогли попасть в храм после создания живой стены длиной 620 км
  • Reuters

Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что две женщины в возрасте около 40 лет вошли в храм рано утром 2 января в сопровождении полиции. После этого храм закрылся для ритуального «очищения», а в разных частях штата начались демонстрации, на которые вышли выступающие против предоставления доступа в храм женщинам в возрасте от 10 до 50 лет.

По данным телеканала, до этого случая ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удавалось попасть в храм.

Ранее в Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства. Поводом для акции послужил скандал вокруг доступа к храму бога Айяппы, поскольку, несмотря на то, что Верховный суд страны разрешил женщинам проход в религиозное здание, по факту представительницам женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не давали попасть внутрь.

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