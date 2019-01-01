В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства
- Reuters
Об этом сообщает NDTV.
Отмечается, что в акции приняли участие от 3 до 5 млн женщин.
Демонстрантки выстроились в цепь, взявшись за руки, вдоль шоссе между городами Касарагод и Тируванантапурам. Среди участниц акции известные в стране политические и общественные активистки.
По имеющимся данным, поводом для акции послужил скандал вокруг запрета женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать расположенный в Керале храм бога Айяппа. Ранее Верховный суд снял данный запрет, который действовал долгое время, однако по факту женщины всё ещё не могут получить полноценный доступ в храм.
Ранее СМИ выяснили сроки наступления равноправия между мужчиной и женщиной.