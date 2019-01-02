Полиция разогнала «жёлтых жилетов», блокировавших нефтехранилище во Франции

Французские полицейские разогнали акцию протеста «жёлтых жилетов», заблокировавших нефтяной терминал недалеко от Руана. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

«Как и любая блокировка, это неприемлемо. Разжигать огонь перед нефтебазой крайне опасно», — сказал представитель полиции.

Он назвал действия манифестантов безответственными и заявил, что они должны ответить за них перед судом.

Около 40 участников движения «жёлтых жилетов» перекрыли въезды в нефтяной терминал утром 2 января.

29 декабря «жёлтые жилеты» в седьмой раз организовали массовую акцию протеста во Франции. В частности, они устроили поджог у входа в здание Банка Франции в Руане.