Полиция разогнала «жёлтых жилетов», блокировавших нефтехранилище во Франции
- Reuters
«Как и любая блокировка, это неприемлемо. Разжигать огонь перед нефтебазой крайне опасно», — сказал представитель полиции.
Он назвал действия манифестантов безответственными и заявил, что они должны ответить за них перед судом.
Около 40 участников движения «жёлтых жилетов» перекрыли въезды в нефтяной терминал утром 2 января.
29 декабря «жёлтые жилеты» в седьмой раз организовали массовую акцию протеста во Франции. В частности, они устроили поджог у входа в здание Банка Франции в Руане.