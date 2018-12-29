Акт седьмой: во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов»

«Жёлтые жилеты» в седьмой раз собираются на улицах городов Франции. Протестующие стали применять тактику, успешно опробованную неделю назад, — о местах сбора сообщают в соцсетях в последнюю минуту. Французские СМИ пишут, что в Париже сегодня спокойно, но на территории ряда регионов проходят активные протесты. В Марселе на улицы вышли почти 2 тыс. человек, а несколько крупных шоссе оказались перекрыты из-за скопления «жёлтых жилетов» на пунктах оплаты проезда по трассам. В Амьене задержали около 12 манифестантов, вооружённых железными прутьями. Кроме того, накануне субботы в городе Ангулем инсценировали казнь президента Франции Эммануэля Макрона. RT вёл прямую трансляцию.