США объяснили применение слезоточивого газа против мигрантов
Согласно распространённому заявлению, мигранты пытались перебраться через забор и пролезть под ним в районе пропускного пункта «Сан-Диего — Тихуана». Несколько подростков начали кидать камни в полицейских, в то время как мигранты пытались перебросить детей через заграждение.
Только после этого сотрудники правоохранительных органов применили перцовые баллончики и слезоточивый газ, следует из сообщения. При этом утверждается, что средства распылялись «по направлению ветра от бросающих камни мигрантов и к югу от забора», а не на мигрантов.
«Речь шла о безопасности офицеров и... самих мигрантов», — цитирует издание представителя ведомства Эндрю Михана.
Ранее сообщалось, что власти США применили слезоточивый газ против мигрантов.