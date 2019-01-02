США объяснили применение слезоточивого газа против мигрантов

Погранично-таможенная служба США заявила, что была вынуждена применить слезоточивый газ против мигрантов на границе с Мексикой в целях самообороны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на службу.

Согласно распространённому заявлению, мигранты пытались перебраться через забор и пролезть под ним в районе пропускного пункта «Сан-Диего — Тихуана». Несколько подростков начали кидать камни в полицейских, в то время как мигранты пытались перебросить детей через заграждение.

Только после этого сотрудники правоохранительных органов применили перцовые баллончики и слезоточивый газ, следует из сообщения. При этом утверждается, что средства распылялись «по направлению ветра от бросающих камни мигрантов и к югу от забора», а не на мигрантов.



«Речь шла о безопасности офицеров и... самих мигрантов», — цитирует издание представителя ведомства Эндрю Михана.

Ранее сообщалось, что власти США применили слезоточивый газ против мигрантов.