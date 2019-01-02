NASA продолжает планировать визит Рогозина в США
Как отмечает Politico, законодатели от обеих партий «заявляют о нарушении правил», по их мнению, это «приглашение подрывает санкции США».
«Отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы», — отметила Пауэрс.
При этом она добавила, что директор NASA Джим Брайденстайн посетил Россию для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС.
В октябре сообщалось, что NASA пригласило Рогозина посетить Соединённые Штаты в начале 2019 года.