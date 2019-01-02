СМИ: в Вашингтоне застрелили военнослужащего Корпуса морской пехоты США

На территории казармы в Вашингтоне застрелили военнослужащего Корпуса морской пехоты США.

Об этом информирует The Washington Post.

«В заявлении казармы морской пехоты Вашингтона полковник Дон Томич заявил, что чиновники заботятся о семье и друзьях жертвы «в это непростое время». В заявлении подтверждается смерть морского пехотинца, но не приводятся такие данные, как возраст жертвы, назначение или в каком здании произошла стрельба», — говорится в тексте.

В сентябре сообщалось, что американский моряк, проходивший службу на авианосце «Джордж Буш», погиб в результате удара лопастью палубного самолёта.