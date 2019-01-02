СМИ: в Вашингтоне застрелили военнослужащего Корпуса морской пехоты США

Короткая ссылка
На территории казармы в Вашингтоне застрелили военнослужащего Корпуса морской пехоты США.

Об этом информирует The Washington Post.

«В заявлении казармы морской пехоты Вашингтона полковник Дон Томич заявил, что чиновники заботятся о семье и друзьях жертвы «в это непростое время». В заявлении подтверждается смерть морского пехотинца, но не приводятся такие данные, как возраст жертвы, назначение или в каком здании произошла стрельба», — говорится в тексте.

В сентябре сообщалось, что американский моряк, проходивший службу на авианосце «Джордж Буш», погиб в результате удара лопастью палубного самолёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить