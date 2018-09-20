Американский моряк погиб от удара пропеллером палубного самолёта

Американский моряк, проходивший службу на авианосце «Джордж Буш», погиб в результате удара лопастью палубного самолёта.

Об этом сообщается в пресс-релизе Военно-морских сил США.

#USNavy mourns the loss of Sailor assigned to USS George H.W. Bush — https://t.co/rO56nILAzApic.twitter.com/vDPJYJOGcl — U.S. Navy (@USNavy) 20 Σεπτεμβρίου 2018

По данным военных, погибшим является младший рядовой авиации Джозеф Мин Наглак.

«Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям. Наглак всегда будет частью нашей семьи», — указывается в заявлении.

Как пишет газета Navy Times, моряк был смертельно ранен винтом самолёта Grumman E-2 Hawkeye.

Уточняется, что в настоящий момент специалисты выясняют причину и обстоятельства происшествия.

В феврале сообщалось, что американский матрос погиб в результате удара лопастью вертолёта на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Сан-Диего.