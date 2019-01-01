Румыния стала председателем в Совете ЕС

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С 1 января 2019 года началось председательствование Румынии в Совете Европейского союза.
Румыния стала председателем в Совете ЕС
  • © Dave Bartruff/Danita Delimont
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на странице совета в Twitter.

«1 января знаменует собой начало нового председательства в совете. Добро пожаловать в Румынию, которая будет председательствовать в течение следующих шести месяцев впервые в своей истории. Мы с нетерпением ждём совместной работы!» — указывается в заявлении.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности властей Румынии к председательству в Совете ЕС.

Подробнее — в материале ИноТВ.

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