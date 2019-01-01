Румыния стала председателем в Совете ЕС

С 1 января 2019 года началось председательствование Румынии в Совете Европейского союза.

Об этом сообщается на странице совета в Twitter.

«1 января знаменует собой начало нового председательства в совете. Добро пожаловать в Румынию, которая будет председательствовать в течение следующих шести месяцев впервые в своей истории. Мы с нетерпением ждём совместной работы!» — указывается в заявлении.

The 1st of January marks the beginning of a new Council presidency. 🇪🇺🇷🇴Welcome to Romania who holds its first presidency for the coming six months. We are looking forward to working with you, @RO2019EU!

Find out more about the presidency: https://t.co/fGzPbY1Bjipic.twitter.com/bAA7YMpB9N — EU Council (@EUCouncil) 1 января 2019 г.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности властей Румынии к председательству в Совете ЕС.

Подробнее — в материале ИноТВ.