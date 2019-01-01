Новый генсек ШОС вступил в должность

Новый генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов из Узбекистана вступил в должность. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

«C 1 января 2019 года в соответствии с решением Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов вступил в должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

Норов ранее возглавлял Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, а в 2006—2010 годах занимал пост министра иностранных дел.

В июне 2018 года Норов был утверждён на должность генсека ШОС на три года.