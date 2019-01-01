Новый генсек ШОС вступил в должность

Короткая ссылка
Новый генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов из Узбекистана вступил в должность. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
Новый генсек ШОС вступил в должность
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«C 1 января 2019 года в соответствии с решением Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов вступил в должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

Норов ранее возглавлял Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, а в 2006—2010 годах занимал пост министра иностранных дел.

В июне 2018 года Норов был утверждён на должность генсека ШОС на три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить