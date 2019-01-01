Новый генсек ШОС вступил в должность
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- РИА Новости
«C 1 января 2019 года в соответствии с решением Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов вступил в должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.
Норов ранее возглавлял Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, а в 2006—2010 годах занимал пост министра иностранных дел.
В июне 2018 года Норов был утверждён на должность генсека ШОС на три года.