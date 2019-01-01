Американские военные извинились за шутку о «бомбардировке»
Как уточняется, сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолётов В-2.
Многие пользователи не оценили шутку, оставив под публикацией критические комментарии. Позже сообщение было удалено.
«Наш предыдущий новогодний твит был вульгарен и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников», — отмечается в новом сообщении в Twitter.
В мае ВВС США извинились за шутку, связанную со звуковой иллюзией про «Лорел» и «Йенни».