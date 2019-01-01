Американские военные извинились за шутку о «бомбардировке»

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Стратегическое командование ВС США извинилось за шутку в социальных сетях, в которой говорилось о возможности сбросить «что-нибудь побольше», чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Как уточняется, сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолётов В-2.

Многие пользователи не оценили шутку, оставив под публикацией критические комментарии. Позже сообщение было удалено.

«Наш предыдущий новогодний твит был вульгарен и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников», — отмечается в новом сообщении в Twitter.

В мае ВВС США извинились за шутку, связанную со звуковой иллюзией про «Лорел» и «Йенни».  

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