ВВС США извинились за связанную с «Лорел» и «Йенни» шутку
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Об этом говорится в Twitter ВВС.
«Мы извиняемся за предыдущий твит, касающийся А-10. Эта была плохая шутка, и мы проводим внутреннее расследование. Твит удалён», — говорится в сообщении.
Как пишет The Guardian, шутка была связана с наступлением членов «Талибана»* на афганский город Фарах, для отражения которого США направили штурмовики А-10.
Военные США написали в твите, что «талибы скорее услышат «Лорел» или «Йенни», чем BRRRT (предполагается звук пулемёта. — RT) от А-10».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что не слышит ни «Лорел», ни «Йенни» в звуковой иллюзии. Он пошутил, что вместо одного из этих слов он слышит covfefe.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003