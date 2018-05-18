ВВС США извинились за связанную с «Лорел» и «Йенни» шутку

ВВС США извинились за шутку, связанную со звуковой иллюзией, которую последние дни обсуждают в интернете.

Об этом говорится в Twitter ВВС.

«Мы извиняемся за предыдущий твит, касающийся А-10. Эта была плохая шутка, и мы проводим внутреннее расследование. Твит удалён», — говорится в сообщении.

Как пишет The Guardian, шутка была связана с наступлением членов «Талибана»* на афганский город Фарах, для отражения которого США направили штурмовики А-10.

Военные США написали в твите, что «талибы скорее услышат «Лорел» или «Йенни», чем BRRRT (предполагается звук пулемёта. — RT) от А-10».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что не слышит ни «Лорел», ни «Йенни» в звуковой иллюзии. Он пошутил, что вместо одного из этих слов он слышит covfefe.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003



