Трамп пошутил в ответ на вопрос о необычной звуковой иллюзии
Как отмечается, речь идёт об аудиозаписи, на которой разные люди слышат два совершенно непохожих слова: Laurel и Yanny.
#Laurel? #Yanny? Or... pic.twitter.com/5hth07SdGY— The White House (@WhiteHouse) 17 мая 2018 г.
«Я слышу covfefe», — пошутил американский президент.
В ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте Белого дома, разные сотрудники ведомства выражают свое мнение о том, какое слово произносит голос.
В частности, слово Laurel услышали дочь Трампа Иванка и советник президента Келлиэнн Конуэй.
В свою очередь, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что голос произносит Yanny.
В прошлом году президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter неизвестное слово covfefe. Позднее он предложил пользователям социальной сети разгадать значение загадочного слова.