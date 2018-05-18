Трамп пошутил в ответ на вопрос о необычной звуковой иллюзии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не слышит ни «Лорел», ни «Йенни» в звуковой иллюзии, которую в последние дни обсуждают в интернете.

Как отмечается, речь идёт об аудиозаписи, на которой разные люди слышат два совершенно непохожих слова: Laurel и Yanny.

«Я слышу covfefe», — пошутил американский президент.

В ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте Белого дома, разные сотрудники ведомства выражают свое мнение о том, какое слово произносит голос.

В частности, слово Laurel услышали дочь Трампа Иванка и советник президента Келлиэнн Конуэй.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что голос произносит Yanny.

В прошлом году президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter неизвестное слово covfefe. Позднее он предложил пользователям социальной сети разгадать значение загадочного слова.