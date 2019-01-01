Трамп намерен встретить Новый год в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп собирается встретить Новый год в Белом доме. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на директора административно-бюджетного управления США Мика Малвейни.

По данным издания, такое решение американский лидер принял, чтобы быть готовым к восстановлению работы правительства, которая была прекращена из-за отсутствия согласия с демократами в конгрессе по бюджету.

Малвейни добавил, что Трамп отменил все свои планы на Новый год.

Ранее президент США призвал демократов прервать праздничные отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы ряда федеральных ведомств.

С субботы, 22 декабря, в связи с отсутствием договорённости между конгрессом и администрацией Трампа была приостановлена работа четверти федеральных учреждений США. 

Подробнее — в материале RT.

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