Трамп призвал демократов немедленно выйти из отпуска

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Американский лидер Дональд Трамп призвал членов Демократической партии США прервать праздничные отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы ряда федеральных ведомств.

«Вернитесь из отпусков и дайте нам голоса, необходимые для безопасности границы, включая стену», — написал он в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что правительство США не возобновит работу до тех пор, пока демократы в конгрессе не проголосуют за выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Работа американского правительства приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

О том, как фондовый рынок США отреагировал на шатдаун, — в материале RT.

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