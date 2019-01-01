Макрон в новогоднем поздравлении затронул тему реформ

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём новогоднем обращении отметил, что результат реформ не может быть мгновенным.

В своей речи Макрон подчеркнул, что в 2018 году французское правительство сделало много для страны, упомянув проводимые реформы в разных областях.

«Мы также наблюдали большой раскол и гнев, который идёт издалека, гнев, направленный против несправедливости, против иногда непонятной глобализации, против административной системы», — добавил французский лидер.

По его словам, Франция намерена «построить лучшее будущее».

«Наша страна хочет построить лучшее будущее, основанное на нашей способности изобретать новое и быть вместе», — подчеркнул Макрон.

29 декабря сообщалось, что представители движения «Жёлтые жилеты» в седьмой раз организовали акцию протеста в стране.

В частности, в городе Руане они устроили поджог у входа в здание Банка Франции.