Макрон в новогоднем поздравлении затронул тему реформ
В своей речи Макрон подчеркнул, что в 2018 году французское правительство сделало много для страны, упомянув проводимые реформы в разных областях.
«Мы также наблюдали большой раскол и гнев, который идёт издалека, гнев, направленный против несправедливости, против иногда непонятной глобализации, против административной системы», — добавил французский лидер.
По его словам, Франция намерена «построить лучшее будущее».
«Наша страна хочет построить лучшее будущее, основанное на нашей способности изобретать новое и быть вместе», — подчеркнул Макрон.
29 декабря сообщалось, что представители движения «Жёлтые жилеты» в седьмой раз организовали акцию протеста в стране.
В частности, в городе Руане они устроили поджог у входа в здание Банка Франции.