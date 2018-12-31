В Госдуме назвали логичным решение США вывести войска из Сирии

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление американского сенатора Линдси Грэма о необходимости убедить президента США Дональда Трампа изменить решение о полном выводе войск из Сирии.

«Американские вооружённые силы и западная коалиция вносят деструктивный вклад в сирийское урегулирование, поскольку действуют без мандата ООН и приглашения легитимного правительства. То есть, в соответствии с международным правом, незаконно. Поэтому, конечно, их присутствие в регионе не требуется», — заявил депутат.

Морозов отметил, что «вывод американских войск из Сирии логичен, поскольку эта незаконная операция не приносит результатов».

«Лучше бы сенаторы, наоборот, говорили Дональду Трампу о необходимости вывести войска», — сказал Морозов.

Ранее американский сенатор заявил, что рассчитывает убедить Трампа изменить решение о полном выводе войск из Сирии.