В Госдуме назвали логичным решение США вывести войска из Сирии

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление американского сенатора Линдси Грэма о необходимости убедить президента США Дональда Трампа изменить решение о полном выводе войск из Сирии.
В Госдуме назвали логичным решение США вывести войска из Сирии
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«Американские вооружённые силы и западная коалиция вносят деструктивный вклад в сирийское урегулирование, поскольку действуют без мандата ООН и приглашения легитимного правительства. То есть, в соответствии с международным правом, незаконно. Поэтому, конечно, их присутствие в регионе не требуется», — заявил депутат.

Морозов отметил, что «вывод американских войск из Сирии логичен, поскольку эта незаконная операция не приносит результатов».

«Лучше бы сенаторы, наоборот, говорили Дональду Трампу о необходимости вывести войска», — сказал Морозов.

Ранее американский сенатор заявил, что рассчитывает убедить Трампа изменить решение о полном выводе войск из Сирии.

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