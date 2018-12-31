Эксперт оценил слова сенатора США о необходимости оставить часть войск в Сирии
- © AFP
«Это заявление было сделано потому, что Линдси Грэм, как и целый ряд других американских сенаторов, не согласен с выводом войск США из Сирии. У них совершенно другой взгляд на регион и противостояние там Ирану, на цели Соединённых Штатов в Сирии. Но Дональд Трамп прагматик, он поступил именно прагматично — вывел войска оттуда, где их присутствие скорее наносит ущерб интересам США», — сказал эксперт.
Мирзаян отметил, что американскому сенатору не удастся повлиять на решение президента США.
«Я сомневаюсь, что удастся каким-то образом повлиять на решение Дональда Трампа. Да, какой-то контингент, возможно, останется. Но значимого присутствия уже не будет», — заключил он.
Ранее американский сенатор заявил, что рассчитывает убедить Трампа изменить решение о полном выводе войск из Сирии.