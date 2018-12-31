Эксперт оценил слова сенатора США о необходимости оставить часть войск в Сирии

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Анна Лушникова
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление американского сенатора Линдси Грэма о необходимости убедить президента США Дональда Трампа изменить решение о полном выводе войск из Сирии.
Эксперт оценил слова сенатора США о необходимости оставить часть войск в Сирии
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«Это заявление было сделано потому, что Линдси Грэм, как и целый ряд других американских сенаторов, не согласен с выводом войск США из Сирии. У них совершенно другой взгляд на регион и противостояние там Ирану, на цели Соединённых Штатов в Сирии. Но Дональд Трамп прагматик, он поступил именно прагматично — вывел войска оттуда, где их присутствие скорее наносит ущерб интересам США», — сказал эксперт.

Мирзаян отметил, что американскому сенатору не удастся повлиять на решение президента США. 

«Я сомневаюсь, что удастся каким-то образом повлиять на решение Дональда Трампа. Да, какой-то контингент, возможно, останется. Но значимого присутствия уже не будет», — заключил он.

Ранее американский сенатор заявил, что рассчитывает убедить Трампа изменить решение о полном выводе войск из Сирии.

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