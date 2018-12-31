В результате стрельбы в США погиб ребёнок

Жертвой стрельбы в американском штате Техас стала семилетняя девочка, сообщает ABC13 со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что неизвестный открыл огонь по отъезжавшему от супермаркета Walmart автомобилю, в котором находились женщина и четыре её дочери.

В результате ЧП погибла одна из девочек, её мать получила пулевое ранение в руку, ещё одного ребёнка ранило отлетевшим осколком стекла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведутся поиски преступника.

В ноябре сообщалось, что женщина стала жертвой стрельбы, открытой в одном из магазинов американского штата Флорида.