Более 140 тысяч полицейских обеспечат порядок во Франции в новогоднюю ночь

Около 150 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы в новогоднюю ночь во Франции для обеспечения порядка на улицах городов. Об этом сообщили в МВД страны.

«147 935 сотрудников правоохранительных органов, гражданской безопасности и вооружённых сил будут мобилизованы по всей стране для обеспечения безопасности граждан, сохранения общественного порядка», — отмечается в сообщении в Twitter.

Особые меры в новогоднюю ночь будут приняты в Париже.

29 декабря сообщалось, что представители движения «Жёлтые жилеты» в седьмой раз организовали акцию протеста в стране.

В частности, в городе Руане они устроили поджог у входа в здание Банка Франции.