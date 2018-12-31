Более 140 тысяч полицейских обеспечат порядок во Франции в новогоднюю ночь
«147 935 сотрудников правоохранительных органов, гражданской безопасности и вооружённых сил будут мобилизованы по всей стране для обеспечения безопасности граждан, сохранения общественного порядка», — отмечается в сообщении в Twitter.
Особые меры в новогоднюю ночь будут приняты в Париже.
29 декабря сообщалось, что представители движения «Жёлтые жилеты» в седьмой раз организовали акцию протеста в стране.
В частности, в городе Руане они устроили поджог у входа в здание Банка Франции.