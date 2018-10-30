Песков: отдельная встреча Путина и Нетаньяху в Париже не планируется

График российского лидера Владимира Путина в Париже 11 ноября пока не предусматривает отдельной встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока график пребывания (Путина. — RT) в Париже, собственно, предусматривает только одну двустороннюю встречу — это встреча с президентом Трампом», — сказал он.

По его словам, переговоры с американской стороной в данный момент находятся в стадии подготовки.

«В остальном планируется, что Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, где, собственно, будет возможность «на ногах» перекинуться парой фраз с другими участниками, в том числе с Нетаньяху», — добавил Песков.

Он отметил, что возможность проведения отдельной встречи Путин и Нетаньяху «будет зависеть от решения двух лидеров.

«Но пока график такой, что он не предусматривает (такой беседы. — RT)», — указал он.

Ранее Песков заявил, что главной целью встречи президентов России и США в Париже является сверка часов.

В Совете Федерации прокомментировали ФАН предстоящую встречу Путина и Трампа.