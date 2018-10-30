Историк рассказал об угрозе гражданской войны в США

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Следующие президентские выборы в США могут привести к окончательному расколу общества и новой гражданской войне в стране. Об этом пишет обозреватель The Times историк Нил Фергюсон со ссылкой на своих коллег.
Историк рассказал об угрозе гражданской войны в США
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По его словам, в последние годы в США усиливаются внутренние противоречия и обостряется «культурный конфликт», который имеет не только идеологические, но и географические границы.

По мнению автора, в социальных сетях довольно давно идёт своего рода культурная гражданская война, и с приближением промежуточных выборов в конгресс она всё стремительнее набирает обороты.

Кроме того, автор не сомневается, что кто-то в научных кругах уже разрабатывает «Часы Судного дня для американской гражданской войны».

Подробнее — в материале ИноТВ.

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