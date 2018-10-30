СМИ: У Бута в тюрьме США появились проблемы со здоровьем

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Российский предприниматель Виктор Бут, приговорённый в США к 25 годам тюремного заключения, рассказал, что из-за неправильного питания и нехватки витаминов у него начались проблемы со здоровьем.

Как сообщает газета «Известия», россиянин отбывает наказание в тюрьме Марион в американском штате Иллинойс. 

Он вместе с другими заключёнными пытается добиться разрешения на выращивание свежих овощей и фруктов, для того чтобы разнообразить свой ежедневный рацион. Но администрация тюрьмы им в этом отказывает. 

При этом, по его словам, в других тюрьмах есть программы, согласно которым заключённым предоставляют небольшой участок для выращивания овощей. 

«Было бы здорово, чтобы у нас была такая же возможность. Я лично просто мечтаю о свежем чесноке, укропе или кориандре. Притом что список может продолжаться. Организм сильно страдает от неправильного питания и недостатка витаминов, начинаются проблемы со здоровьем», — рассказал Бут.

Ранее стало известно, что семья Бута прошла собеседование на получение американской визы.

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