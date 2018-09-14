Семья Бута прошла собеседование на получение американской визы

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Семья предпринимателя Виктора Бута прошла собеседование на получение американской визы, сообщают «Известия».
Семья Бута прошла собеседование на получение американской визы
  • AFP

«Мы прошли собеседование, во время которого нам, однако, сказали, что решение будет вынесено только через 30 дней. Сразу назвать дату они не могут, так как мы едем к заключённому», — заявила супруга предпринимателя Алла Бут.

Она отметила, что от них могут потребовать и дополнительные сведения относительно поездки.

Кроме того, Бут выразила благодарность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой за поддержку.

Омбудсмен, со своей стороны, сказала, что сделает всё возможное, чтобы помочь родственникам предпринимателя встретиться с ним в США.

«В частности, я обращусь к властям США с просьбой допустить жену и дочь на встречу с Виктором Бутом. Для обращения мне необходима дополнительная информация и некоторые документы. Поэтому вскоре Алла Бут придет ко мне на личный приём», — пояснила она.

Ранее Москалькова в беседе с ФАН рассказала о перспективах дел Константина Ярошенко, Марии Бутиной и Виктора Бута.

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