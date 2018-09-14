Семья Бута прошла собеседование на получение американской визы

Семья предпринимателя Виктора Бута прошла собеседование на получение американской визы, сообщают «Известия».

«Мы прошли собеседование, во время которого нам, однако, сказали, что решение будет вынесено только через 30 дней. Сразу назвать дату они не могут, так как мы едем к заключённому», — заявила супруга предпринимателя Алла Бут.

Она отметила, что от них могут потребовать и дополнительные сведения относительно поездки.

Кроме того, Бут выразила благодарность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой за поддержку.

Омбудсмен, со своей стороны, сказала, что сделает всё возможное, чтобы помочь родственникам предпринимателя встретиться с ним в США.

«В частности, я обращусь к властям США с просьбой допустить жену и дочь на встречу с Виктором Бутом. Для обращения мне необходима дополнительная информация и некоторые документы. Поэтому вскоре Алла Бут придет ко мне на личный приём», — пояснила она.

Ранее Москалькова в беседе с ФАН рассказала о перспективах дел Константина Ярошенко, Марии Бутиной и Виктора Бута.