Семья Бута прошла собеседование на получение американской визы
- AFP
«Мы прошли собеседование, во время которого нам, однако, сказали, что решение будет вынесено только через 30 дней. Сразу назвать дату они не могут, так как мы едем к заключённому», — заявила супруга предпринимателя Алла Бут.
Она отметила, что от них могут потребовать и дополнительные сведения относительно поездки.
Кроме того, Бут выразила благодарность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой за поддержку.
Омбудсмен, со своей стороны, сказала, что сделает всё возможное, чтобы помочь родственникам предпринимателя встретиться с ним в США.
«В частности, я обращусь к властям США с просьбой допустить жену и дочь на встречу с Виктором Бутом. Для обращения мне необходима дополнительная информация и некоторые документы. Поэтому вскоре Алла Бут придет ко мне на личный приём», — пояснила она.
Ранее Москалькова в беседе с ФАН рассказала о перспективах дел Константина Ярошенко, Марии Бутиной и Виктора Бута.