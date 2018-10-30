Помощник госсекретаря США посетит Белоруссию

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл совершит поездки в Минск и Вильнюс. Об этом информирует пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«30 октября он прибудет в Минск, где встретится с высокопоставленными официальными лицами Белоруссии, чтобы обсудить американо-белорусское сотрудничество по целому ряду глобальных проблем», — указано в сообщении.

На следующий день, 31 октября, Митчелл посетит Вильнюс для встречи с высокопоставленными литовскими чиновниками.

Ранее министр обороны Белоруссии заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведёт к росту напряжённости в плане гонки вооружений.