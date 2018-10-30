Помощник госсекретаря США посетит Белоруссию

Короткая ссылка
Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл совершит поездки в Минск и Вильнюс. Об этом информирует пресс-служба американского внешнеполитического ведомства. 

«30 октября он прибудет в Минск, где встретится с высокопоставленными официальными лицами Белоруссии, чтобы обсудить американо-белорусское сотрудничество по целому ряду глобальных проблем», — указано в сообщении

На следующий день, 31 октября, Митчелл посетит Вильнюс для встречи с высокопоставленными литовскими чиновниками.

Ранее министр обороны Белоруссии заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведёт к росту напряжённости в плане гонки вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить