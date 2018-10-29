Эксперт прокомментировал решение Меркель не баллотироваться на пост канцлера Германии

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Политический обозреватель Олег Ведутов прокомментировал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не баллотироваться на этот пост в 2021 году.
Эксперт прокомментировал решение Меркель не баллотироваться на пост канцлера Германии
  • Reuters
  • © Sameer Al-Doumy

«Прежде всего я бы хотел сказать, что это был вопрос времени: мир успел достаточно серьёзно измениться с тех пор, как она возглавила правительство в 2005 году», — заявил эксперт в беседе с Пятым каналом.

По его словам, на момент создания правящей коалиции Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) были «всепобеждающей силой в Германии», выступали единым фронтом и сметали любого политического оппонента.

Как считает Ведутов, теперь всё сильно поменялось, и политика Меркель перестаёт пользоваться спросом в стране.

Эксперт назвал уход канцлера совершенно закономерным.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил решение Меркель.

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