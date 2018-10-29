Трамп намерен отправиться 30 октября в Питтсбург, где произошло нападение на синагогу

Президент США Дональд Трамп планирует отправиться 30 октября в американский город Питтсбург, где ранее произошло нападение на синагогу.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Белый дом.

«Трамп отправится во вторник в Питтсбург, где ранее напали на синагогу», — пишет агентство.

#BREAKING Trump to travel Tuesday to Pittsburgh after synagogue massacre, says White House pic.twitter.com/Y8ecOxgnVL — AFP news agency (@AFP) 29 октября 2018 г.

27 октября мужчина открыл стрельбу по прихожанам синагоги в Питтсбурге, в результате чего погибли 11 человек. Стрелок был задержан.