Трамп намерен отправиться 30 октября в Питтсбург, где произошло нападение на синагогу

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Президент США Дональд Трамп планирует отправиться 30 октября в американский город Питтсбург, где ранее произошло нападение на синагогу.
Трамп намерен отправиться 30 октября в Питтсбург, где произошло нападение на синагогу
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Белый дом.

«Трамп отправится во вторник в Питтсбург, где ранее напали на синагогу», — пишет агентство.

27 октября мужчина открыл стрельбу по прихожанам синагоги в Питтсбурге, в результате чего погибли 11 человек. Стрелок был задержан.

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