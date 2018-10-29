Трамп намерен отправиться 30 октября в Питтсбург, где произошло нападение на синагогу
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на Белый дом.
«Трамп отправится во вторник в Питтсбург, где ранее напали на синагогу», — пишет агентство.
#BREAKING Trump to travel Tuesday to Pittsburgh after synagogue massacre, says White House pic.twitter.com/Y8ecOxgnVL— AFP news agency (@AFP) 29 октября 2018 г.
27 октября мужчина открыл стрельбу по прихожанам синагоги в Питтсбурге, в результате чего погибли 11 человек. Стрелок был задержан.