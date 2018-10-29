Прокуратура просит одобрить смертную казнь для подозреваемого в стрельбе в Питтсбурге
Об этом сообщает The Associated Press.
BREAKING: U.S. attorney in Pittsburgh says he's seeking approval for the death penalty against shooting suspect Robert Bowers— The Associated Press (@AP) 29 октября 2018 г.
27 октября мужчина открыл стрельбу по прихожанам синагоги в Питтсбурге, в результате чего погибли 11 человек. Стрелок был задержан.
По данным правоохранительных органов, нападавший не стоял на учёте в полиции и имел лицензию на ношение оружия.
Прокуратура штата Пенсильвания предъявила мужчине обвинение по 29 пунктам, при этом в Минюсте США сообщили, что устроившему стрельбу может грозить смертная казнь.