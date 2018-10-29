Прокуратура просит одобрить смертную казнь для подозреваемого в стрельбе в Питтсбурге

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Прокуратура направила запрос генпрокурору США Джеффу Сешнсу, чтобы одобрить смертную казнь для подозреваемого в нападении на синагогу в Питтсбурге.

Об этом сообщает The Associated Press.

27 октября мужчина открыл стрельбу по прихожанам синагоги в Питтсбурге, в результате чего погибли 11 человек. Стрелок был задержан.

По данным правоохранительных органов, нападавший не стоял на учёте в полиции и имел лицензию на ношение оружия.

Прокуратура штата Пенсильвания предъявила мужчине обвинение по 29 пунктам, при этом в Минюсте США сообщили, что устроившему стрельбу может грозить смертная казнь.

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