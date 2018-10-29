Экс-заместитель Генсека ООН оценил позицию России по Договору о запрещении ядерного оружия

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Экс-заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил позицию России, КНР, США, Франции и Великобритании по Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
Экс-заместитель Генсека ООН оценил позицию России по Договору о запрещении ядерного оружия
  • Reuters

По словам Орджоникидзе, нежелание крупных держав отказаться от своего ядерного потенциала неудивительно.

«Вес страны зависит от составляющих частей — военной, политической и экономической», — отметил он.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН сказал, что заявление МИД России было ожидаемым.

«Мы давно выступаем против полного ядерного разоружения. Такое поспешное решение может нарушить паритет между ядерными державами», — пояснил он.

Как добавил депутат, необходимо действовать именно в рамках ДЗЯО, и действовать поэтапно, с участием всех государств.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, однако будет содействовать диалогу между ядерными и неядерными государствами.

3 марта Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

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