ЦПВС: «Белые каски» делают съёмки для провокации с химоружием в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что несколько десятков членов «Белых касок» прибыли для провокации с химическим оружием в провинцию Алеппо.

«Для её осуществления в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо прибыли несколько десятков членов небезызвестной организации «Белые каски», — заявил Савченко.

Он отметил, что ёмкости с отравляющими веществами, необходимыми для провокации, они уже доставили в провинцию Алеппо из Идлиба.

По его словам, «Белые каски» начали постановочные съёмки для провокации с химоружием с участием неизвестных местным жителям людей.

Савченко добавил, что на линии соприкосновения в районе Мареа боевики спровоцируют ответный огонь военнослужащих сирийской армии. Затем будет инсценирован артиллерийский обстрел снарядами с отравляющими веществами, якобы произведённый со стороны подразделений Вооружённых сил Сирии.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что российская сторона готова передать Евросоюзу список боевиков, причастных к инцидентам с применением химоружия в Сирии.