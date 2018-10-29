МИД: Россия разочарована итогом голосования в Первом комитете ГА по ДРСМД
- РИА Новости
«Глубоко разочарованы итогами голосования в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросу о внесении на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку Договора РСМД», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что в вопросе обсуждения данного проекта «дело так и не дошло до содержательного разговора».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что выход США из ДРСМД повлечёт серьёзные последствия в первую очередь для Европы.