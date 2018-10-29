МИД: Россия разочарована итогом голосования в Первом комитете ГА по ДРСМД

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило, что Москва намерена продолжить политико-дипломатические усилия в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на итоги голосования в Первом комитете Генассамблеи ООН.
МИД: Россия разочарована итогом голосования в Первом комитете ГА по ДРСМД
  • РИА Новости

«Глубоко разочарованы итогами голосования в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросу о внесении на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку Договора РСМД», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что в вопросе обсуждения данного проекта «дело так и не дошло до содержательного разговора». 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что выход США из ДРСМД повлечёт серьёзные последствия в первую очередь для Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить