В ФБР рассказали о новой подозрительной посылке, отправленной в офис CNN

В Федеральном бюро расследований (ФБР) рассказали о новой подозрительной посылке, которая была отправлена в офис CNN.

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Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ведомства в Twitter. «ФБР подтвердило, что обнаруженная в Атланте посылка внешне похожа на остальные, адресованные CNN», — указывается в заявлении. The #FBI has confirmed a package has been recovered in Atlanta, similar in appearance to the others, addressed to CNN. — FBI (@FBI) 29 октября 2018 г. Ранее в CNN заявили об отправленной по адресу телеканала новой подозрительной посылке.