В ФБР рассказали о новой подозрительной посылке, отправленной в офис CNN

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В Федеральном бюро расследований (ФБР) рассказали о новой подозрительной посылке, которая была отправлена в офис CNN.
В ФБР рассказали о новой подозрительной посылке, отправленной в офис CNN
  • © Alexander Pohl
  • globallookpress.com

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ведомства в Twitter.

«ФБР подтвердило, что обнаруженная в Атланте посылка внешне похожа на остальные, адресованные CNN», — указывается в заявлении.

Ранее в CNN заявили об отправленной по адресу телеканала новой подозрительной посылке.

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