В ФБР рассказали о новой подозрительной посылке, отправленной в офис CNN
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- globallookpress.com
Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ведомства в Twitter.
«ФБР подтвердило, что обнаруженная в Атланте посылка внешне похожа на остальные, адресованные CNN», — указывается в заявлении.
The #FBI has confirmed a package has been recovered in Atlanta, similar in appearance to the others, addressed to CNN.— FBI (@FBI) 29 октября 2018 г.
Ранее в CNN заявили об отправленной по адресу телеканала новой подозрительной посылке.