Премьер Исландии заявила об отсутствии планов вступления в ЕС

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Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что у страны нет планов по вступлению в Евросоюз.
Премьер Исландии заявила об отсутствии планов вступления в ЕС
  • Nils Kramer/imagebroker.com
  • globallookpress.com

«Я не думаю, что мы должны вступать в ЕС прямо сейчас. Не думаю, что есть какие-либо причины для вступления», — заявила Якобсдоуттир в интервью Euobserver. 

Она отметила, что критически относится к экономической стратегии ЕС — «созданию еврозоны без реальной централизованной политики по налогам и фискальной политике».

По её словам, Европейский центральный банк ведёт себя «не очень демократично».

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако в 2015-м отозвала её.

Ранее сообщалось, что подразделения 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США провели учебную десантную операцию в Исландии в рамках предстоящих учений Trident Juncture блока НАТО в Норвегии.

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