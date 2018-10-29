Эксперт прокомментировал крушение Boeing 737 в Индонезии

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Экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с НСН прокомментировал крушение самолёта Boeing 737 MAX в Индонезии.
Эксперт прокомментировал крушение Boeing 737 в Индонезии
  • Reuters

По словам эксперта, Lion Air — очень опытная компания.

«Она формируется из опытнейших экипажей. Есть информация, что и командир корабля, и второй пилот имеют приличный налёт на подобного типа самолётах», — сказал Смирнов.

Он также напомнил, что Индонезия входит в Международную организацию гражданской авиации и все члены ICAO готовят пилотов в строгом соответствии с её требованиями.

«Поэтому я не допускаю, что там был не подготовлен экипаж. Его просьба вернуться назад указывает на то, что произошло нечто такое, из-за чего самолёт дальше производить полёт не мог», — добавил эксперт.

Со своей стороны, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News сказал, что Lion Air — бюджетная и государственная авиакомпания.

«Там должно быть всё надежно», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших.

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