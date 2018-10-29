Постпредство России подтвердило проведение СРН 31 октября

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Постоянное представительство России при НАТО подтвердило, что 31 октября в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне послов.
Постпредство России подтвердило проведение СРН 31 октября
  • Reuters

«31 октября состоится заседание Совета Россия — НАТО, в ходе которого планируется обсуждение проблем военной безопасности, предотвращения опасных инцидентов в интересах деэскалации военно-политической напряжённости», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, также будут затронуты и «другие актуальные вопросы европейской безопасности».

Ранее СМИ писали, что заседание Совета Россия — НАТО состоится 31 октября в Брюсселе.

В мае участники СРН на переговорах в Брюсселе обсудили способы предотвращения опасных инцидентов

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