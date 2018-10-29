Постпредство России подтвердило проведение СРН 31 октября
- Reuters
«31 октября состоится заседание Совета Россия — НАТО, в ходе которого планируется обсуждение проблем военной безопасности, предотвращения опасных инцидентов в интересах деэскалации военно-политической напряжённости», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, также будут затронуты и «другие актуальные вопросы европейской безопасности».
Ранее СМИ писали, что заседание Совета Россия — НАТО состоится 31 октября в Брюсселе.
В мае участники СРН на переговорах в Брюсселе обсудили способы предотвращения опасных инцидентов.